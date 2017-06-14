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Путин пообещал дать США адекватный ответ на размещение ПРО

Среда, 14 июня 2017, 07:41

Москва отреагирует надлежащим образом на попытки Вашингтона окружить территорию РФ системами ПРО.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна, передает "ТАСС".

Путин считает, что США стремятся разместить противоракетные комплексы вблизи границ России, что представляет для нее опасность. По его словам, дополнительная угроза заключается в том, что "пусковые установки этих противоракет в считанные минуты, ну, за несколько часов могут быть переоборудованы для постановки там ударных комплексов ракет".

"А теперь смотрите: в Восточной Европе будут установлены комплексы, на море - на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и в северных морях. И на Аляске стоят. То есть практически территория России будет окружена этими системами", - сказал он.

"На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров. Потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений. При этом наш ответ будет гораздо дешевле", - заявил он.

Путин также отметил, что Россия после выхода США из Договора по ПРО вынуждена развивать ударные системы, чтобы сохранить стратегический баланс сил в мире.

По его словам, Россия предложила США и Европе работать над системой противоракетной обороны совместно.

"Ответ был простой: "Эти системы создаются нами не против России, а вы делайте, чего вы хотите, потому что мы исходим из того, что это не против Америки". Ну я сказал: "Хорошо, так и будем делать". Мы так и делаем", - добавил Путин.

Темы: ПутинСША
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