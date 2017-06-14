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Українці стали менше їздити в Крим та більше в ОРДЛО - ДПС

Середа, 14 червня 2017, 10:54

За перші п’ять місяців цього року українці стали менше їздити в анексований Крим та більше в непідконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей, ніж за цей же період 2016 року.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у відповідь на запит "Апострофа".

"Адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим у 2017 році (станом на 30 травня ц. р.) в установленому порядку перетнули 789 тис. осіб (аналогічний період 2016 року - 932 тис.), з яких на в'їзд - 387 тис. (2016 рік - 463 тис.), на виїзд - 402 тис. (2016 рік - 470 тис.)", - йдеться у відповіді.

Також ДПС зазначає, що українці стали частіше перетинати лінії розмежування на сході країни.

"Лінію розмежування в районі проведення АТО в установленому порядку перетнули 3,972 млн осіб (2016 рік – 3,041 млн), з яких на в'їзд – 2,013 млн (2016 – 1,525 млн), на виїзд – 1,959 млн (2016 – 1,516 млн)", - інформують прикордонники.

 

Як відомо, через лінію розмежування у зоні АТО на автомобільних шляхах діє шість пунктів пропуску в Донецькій та Луганській областях –  "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке" і "Гнутово" та "Станиця Луганська". З українського боку також відкрите "Золоте", але бойовики досі не здійснюють пропуск через їхню ділянку цього пункту пропуску.

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом діють КПВВ "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка".

Теми: Прикордонна службаКримАТО
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