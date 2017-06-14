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Украинцы стали меньше ездить в Крым и больше в ОРДЛО - ГПС

Среда, 14 июня 2017, 10:54

За первые пять месяцев этого года украинцы стали меньше ездить в аннексированный Крым и больше в неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей, чем за этот же период 2016 года.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в ответ на запрос "Апострофа".

"Административная граница с Автономной Республикой Крым в 2017 году (по состоянию на 30 мая т.г.) в установленном порядке пересекли 789 тыс. человек (аналогичный период 2016 года - 932 тыс.), из которых на въезд - 387 тыс. ( 2016 - 463 тыс.), на выезд - 402 тыс. (2016 - 470 тыс.)", - говорится в ответе.

Также ГПС отмечает, что украинцы стали чаще пересекать линии разграничения на востоке страны.

"Линию разграничения в районе проведения АТО в установленном порядке пересекли 3,972 млн человек (2016 год – 3,041 млн), из которых на въезд – 2,013 млн (2016 – 1,525 млн), на выезд – 1,959 млн (2016 – 1,516 млн)" - информируют пограничники.

 

Как известно, через линию разграничения в зоне АТО на автомобильных дорогах действует шесть пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях - "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская". С украинской стороны также открытое "Золотое", но боевики до сих пор не осуществляют пропуск через их участок этого пункта пропуска.

На административной границе с оккупированным Крымом действуют КПВВ "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Темы: Пограничная службаКрымАТО
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