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В Україну не пустили представників Федерації боксу Росії

Середа, 14 червня 2017, 13:36

Державна прикордонна служба не пропустила в Україну групу представників Федерації боксу Росії.

Про це повідомив спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Сьогодні вранці поїздом "Москва-Харків" прибула делегація Федерації боксу РФ в складі 39 осіб. Під час додаткової співбесіди щодо 9 громадян було прийнято рішення про не пропуск їх в Україну в зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму", - сказав він.

За словами спікера Держприкордонслужби, вісьмом представникам російської Федерації заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Як відомо, особам, що в'їжджали на територію окупованого Криму без дозволу України, забороняють в'їзд в Україну.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаРосія
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