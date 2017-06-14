В Україну не пустили представників Федерації боксу Росії

Державна прикордонна служба не пропустила в Україну групу представників Федерації боксу Росії.

Про це повідомив спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Сьогодні вранці поїздом "Москва-Харків" прибула делегація Федерації боксу РФ в складі 39 осіб. Під час додаткової співбесіди щодо 9 громадян було прийнято рішення про не пропуск їх в Україну в зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму", - сказав він.

За словами спікера Держприкордонслужби, вісьмом представникам російської Федерації заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Як відомо, особам, що в'їжджали на територію окупованого Криму без дозволу України, забороняють в'їзд в Україну.