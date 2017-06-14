В Украину не пустили представителей Федерации бокса России

Государственная пограничная служба не пропустила в Украину группу представителей Федерации бокса России.



Об этом сообщил спикер украинского пограничного ведомства Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина" в среду.



"Сегодня утром поездом "Москва-Харьков" прибыла делегация Федерации бокса РФ в составе 39 человек. Во время дополнительного собеседования в отношении 9 граждан было принято решение о не пропуске их в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма", - сказал он.



По словам спикера Госпогранслужбы, восьми представителям российской Федерации запретили въезд в Украину на три года.



Как известно, лицам, въезжавшим на территорию оккупированного Крыма без разрешения Украины, запрещают въезд в Украину.