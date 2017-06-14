Мер Миколаєва втік від поліцейських через вікно - ЗМІ

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич втік від поліції через балкон свого кабінету.

Про це повідомляє миколаївське видання НикВести з посиланням на співробітників міськвиконкому в кабінеті №303.

За інформацією видання в середу вранці з Києва до Миколаєва прибула група з 5 співробітників Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Однак в приймальні міського голови їм повідомили, що Олександр Сенкевич зможе з ними зустрітися тільки о 16:00.

За інформацією видання, щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, мер Миколаєва переліз через вікно зі свого кабінету на балкон лівого крила мерії Миколаєва, таким чином опинившись в кабінеті, де зараз розташований Департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, після чого покинув будівлю Миколаївської міської ради.

Примітно, що, за інформацією співрозмовника НикВести, в цей же час біля лівого крила мерії був помічений автомобіль охорони голови облдержадміністрації Олексія Савченка, куди і міг сісти Олександр Сенкевич.

За інформацією джерела НікВесті в Миколаївській облдержадмніістрації, станом на 13:00 мер Миколаєва Олександр Сенкевич перебував у кабінеті голови ОДА Олексія Савченка.

Заступник голови прес-служби Нацполіції Микола Гулевич підтвердив "Українській правді" інформацію про те, що Сенкевичу повинні були вручити протокол.

"Дійсно колеги з Департаменту захисту економіки поїхали до Миколаєва, щоб скласти протокол про вчинення корупційного правопорушення, але з певних причин цього не сталося", - сказав Гулевич.

Він не зміг відповісти на питання, чи вискочив Сенкевич через вікно.

Він також уточнив, що протокол проти Сенкевича складено за частиною 1 статті 172-7 КУпАП - порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

УП намагається додзвонитися до самого Сенкевича, але він поки не бере слухавку.

Оксана Коваленко, УП