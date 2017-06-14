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Мэр Николаева сбежал от полицейских через окно - СМИ

Среда, 14 июня 2017, 14:52
Александр Сенкевич
FB Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сбежал от полиции через балкон своего кабинета.

Об этом сообщает николаевское издание НикВести со ссылкой на сотрудников горисполкома в кабинете №303.

По информации издания в среду утром из Киева в Николаев прибыла группа из 5 сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Однако в приемной городского головы им сообщили, что Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16-00. 

По информации издания, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии Николаева, таким образом оказавшись в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, после чего покинул здание Николаевского городского совета.

Примечательно, что, по информации собеседника НикВестей, в это же время около левого крыла мэрии был замечен автомобиль охраны председателя облгосадминистрации Алексея Савченко, куда и мог сесть Александр Сенкевич.

По информации источника НикВестей в Николаевской облгосадмниистрации, по состоянию на 13:00 мэр Николаева Александр Сенкевич находился в кабинете председателя ОГА Алексея Савченко.

Замглавы пресс-службы Нацполиции Николай Гулевич подтвердил "Украинской правде" информацию о том, что Сенкевичу должны были вручить протокол.

"Действительно коллеги из Департамента защиты экономики поехали в Николаев, чтобы составить протокол о совершении коррупционного правонарушения, но по определенным причинам этого не произошло", - сказал Гулевич.

Он не смог ответить на вопрос, выскочил ли Сенкевич через окно.

Он также уточнил, что протокол против Сенкевича составлен по части 1 статьи 172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

 

УП пытается дозвониться до самого Сенкевича, но он пока не берет трубку.

обновляется...

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Николаев
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