Задержали судью, которая требовала 1 тыс евро с предприятия

Судью Броварского горрайонного суда Киевской области задержали во время получения взятки в среду.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что судья требовала 1000 евро у частного предприятия за вынесение уточняющего решение в его пользу по делу об изъятии у этой компании органами Государственной фискальной службы 13,5 тонн горючего.

"Служительница Фемиды задержана по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. По месту работы и проживания судьи проводятся неотложные следственные действия", - сообщили в НАБУ.

Позже народный депутат БПП Павел Ризаненко сообщил, что имя судьи - Анна Билык. "Мне поступали жалобы от избирателей о вымогательстве неправомерной выгоды этой судьей", - написал он в Facebook.

Украинская правда