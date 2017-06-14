У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах
Середа, 14 червня 2017, 21:37
Стрілянина на одному зі складів логістичної компанії UPS, яка сталась 14 червня в американському місті Сан-Франциско, призвела до людських жертв.
Як повідомляє агентство AP з посиланням на речника компанії, вогонь відкрив один зі співробітників UPS по своїх колегах.
Пізніше нападник застрелився, стверджують у компанії.
За даними видання San Francisco Chronicle, яке посилається на представників влади та свідків, внаслідок стрілянини щонайменше двоє людей загинуло та кілька було поранено.
Проте офіційно кількість жертв і поранених американська поліція поки що не оголосила. Також не уточнюється, чи є серед двох загиблих сам нападник, його мотиви залишаються нез'ясованими.
Поліцейські запевняють, що наразі небезпеки для людей у будівлі UPS немає.