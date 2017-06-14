Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах

Середа, 14 червня 2017, 21:37

Стрілянина на одному зі складів логістичної компанії UPS, яка сталась 14 червня в американському місті Сан-Франциско, призвела до людських жертв.

Як повідомляє агентство AP з посиланням на речника компанії, вогонь відкрив один зі співробітників UPS по своїх колегах.

Пізніше нападник застрелився, стверджують у компанії.

За даними видання San Francisco Chronicle, яке посилається на представників влади та свідків, внаслідок стрілянини щонайменше двоє людей загинуло та кілька було поранено.

Проте офіційно кількість жертв і поранених американська поліція поки що не оголосила. Також не уточнюється, чи є серед двох загиблих сам нападник, його мотиви залишаються нез'ясованими.

Поліцейські запевняють, що наразі небезпеки для людей у будівлі UPS немає.

Німецька хвиля

Теми: СШАнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: