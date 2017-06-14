У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах

Стрілянина на одному зі складів логістичної компанії UPS, яка сталась 14 червня в американському місті Сан-Франциско, призвела до людських жертв.

Як повідомляє агентство AP з посиланням на речника компанії, вогонь відкрив один зі співробітників UPS по своїх колегах.

Пізніше нападник застрелився, стверджують у компанії.

За даними видання San Francisco Chronicle, яке посилається на представників влади та свідків, внаслідок стрілянини щонайменше двоє людей загинуло та кілька було поранено.

Проте офіційно кількість жертв і поранених американська поліція поки що не оголосила. Також не уточнюється, чи є серед двох загиблих сам нападник, його мотиви залишаються нез'ясованими.

Поліцейські запевняють, що наразі небезпеки для людей у будівлі UPS немає.

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