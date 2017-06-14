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В Сан-Франциско сотрудник компании открыл стрельбу по коллегам

Среда, 14 июня 2017, 21:37

Стрельба на одном из складов логистической компании UPS, которая произошла 14 июня в американском городе Сан-Франциско, привела к человеческим жертвам.

Как сообщает агентство AP со ссылкой на представителя компании, огонь открыл один из сотрудников UPS по своим коллегам.

Позже нападавший застрелился, утверждают в компании.

По данным издания San Francisco Chronicle, которое ссылается на представителей власти и свидетелей, в результате стрельбы по меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения.

Однако официально число жертв и раненых американская полиция пока не объявила. Также не уточняется, есть ли среди двух погибших сам нападающий, его мотивы остаются невыясненными.

Полицейские уверяют, что опасности для людей в здании UPS нет.

Немецкая волна

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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