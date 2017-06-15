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Клімкін підтвердив зустріч Порошенка з Трампом

Четвер, 15 червня 2017, 00:45
Клімкін підтвердив зустріч Порошенка з Трампом

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив, що Київ і Вашингтон узгодили зустріч президентів України і США Петра Порошенка і Дональда Трампа, однак не став називати її дату.

Про це він повідомив журналістам увечері в середу, 14 червня, пише ZN.ua.

"Зустріч відбудеться, звичайно, ми її готуємо. Але ми повинні витримати інтригу", - повідомив глава МЗС.

За словами міністра, дата буде озвучена найближчим часом представниками Банкової і Білого дому.

"Найближчим часом глава прес-служби українського президента Святослав Цеголко зробить відповідну заяву, синхронно з нашими американськими друзями. Зараз ми працюємо над змістовною частиною промови", - уточнив дипломат.

Він також повідомив, що до порядку денного зустрічі президентів включені питання виконання Росією Мінських домовленостей, ситуації в анексованому Криму, доступу міжнародних спостерігачів на окупований півострів.

"Ми будемо працювати над тим, щоб узгодити логіку нашої взаємодії щодо тиску на Росію", - зазначив глава МЗС.

Крім того, глави держав обговорять поглиблення двостороннього співробітництва, сприяння США українським реформам, в тому числі, в сфері національної безпеки і оборони.

Клімкін нагадав, що під час підготовки зустрічі Київ і Вашингтон погоджували формат участі США в процесі врегулювання конфлікту в Донбасі.

"Нам було перед цією зустріччю важливо домовиться з американськими партнерами щодо їх формату включення: буде це паралельний формат або це буде формат взаємодії на певних рівнях з нормандським форматом. Тому чекайте найближчим часом багато важливих новин" - підсумував міністр.

Раніше Європейська правда з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляла, що між Україною і США досягнуто домовленості про повноцінні переговори президентів Трампа і Порошенка у Вашингтоні.

Необхідно зауважити, що візит до Вашингтона вже в червні означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж з Путіним. Перша зустріч президентів США та РФ має відбутися на початку липня на саміті G20 в Німеччині.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоТрампСШАМЗС
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