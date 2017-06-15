Климкин подтвердил встречу Порошенка с Трампом

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что Киев и Вашингтон согласовали встречу президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, однако не стал называть ее дату.

Об этом он сообщил журналистам вечером в среду, 14 июня, пишет ZN.ua.

"Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу", – сообщил глава МИД.

По словам министра, дата будет озвучена в ближайшее время представителями Банковой и Белого дома.

"В ближайшее время глава пресс-службы украинского президента Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями. Сейчас мы работаем над содержательной частью речи", – уточнил дипломат.

Он также сообщил, что в повестку дня встречи президентов включены вопросы выполнения Россией Минских договоренностей, ситуации в аннексированном Крыму, доступа международных наблюдателей на оккупированный полуостров.

"Мы будем работать над тем, чтобы согласовать логику нашего взаимодействия относительно давления на Россию", – отметил глава МИД.

Кроме того, главы государств обсудят углубление двухстороннего сотрудничества, содействие США украинским реформам, в том числе, в сфере национальной безопасности и обороны.

Климкин напомнил, что во время подготовки встречи Киев и Вашингтон согласовывали формат участия США в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

"Нам было перед этой встречей важно договорится с американскими партнерами относительно их формата включения: будет это параллельный формат или это будет формат взаимодействия на определенных уровнях с нормандским форматом. Поэтому ждите в ближайшее время много важных новостей" – подытожил министр.

Ранее Европейская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщала, что между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенка в Вашингтоне.

Необходимо заметить, что визит в Вашингтон в июне будет означать, что Трамп встретится с Порошенко быстрее, чем с Путиным. Первая встреча президентов США и РФ должна состояться в начале июля на саммите G20 в Германии.