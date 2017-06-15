В результате артобстрела Сухой Балки боевиками погиб местный житель

Боевики обстреляли жилые кварталы Сухой Балки, один местный житель погиб.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Согласно сообщению, в ночь с 14-го на 15-е июня, боевики с направления Горловки, применив тяжелую артиллерию, вероятно калибра 152 мм, обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания крупнокалиберного снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб хозяин дома - 52-летний мужчина.

На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома, также оборваны провода линии электропередачи: весь поселок остался без света. Кроме того, в населенном пункте перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, работники ГСЧС и полиции. Другие последствия этого теракта уточняются.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО касательно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении военных.