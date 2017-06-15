Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате артобстрела Сухой Балки боевиками погиб местный житель

Четверг, 15 июня 2017, 07:35

Боевики обстреляли жилые кварталы Сухой Балки, один местный житель погиб.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Согласно сообщению, в ночь с 14-го на 15-е июня, боевики с направления Горловки, применив тяжелую артиллерию, вероятно калибра 152 мм, обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания крупнокалиберного снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб хозяин дома - 52-летний мужчина.

На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома, также оборваны провода линии электропередачи: весь поселок остался без света. Кроме того, в населенном пункте перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, работники ГСЧС и полиции. Другие последствия этого теракта уточняются.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО касательно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении военных.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест дубинками и газом
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
Все новости...
Реклама: