АТО: 55 обстрілів, бойовики застосовують 152-мм артилерію

Минулої доби, 14 червня, незаконні збройні формування 55 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України вздовж усієї лінії фронту. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

7 з 55 обстрілів були здійснені із застосовуванням противником заборонених Мінськими угодами артилерійських систем.

Приморський напрямок. Всього минулої доби на цьому напрямку зафіксовано 23 ворожі збройні провокації.

Так, з мінометів калібру 120 мм противник обстрілював укріплення ЗСУ в районі Миколаївки, а зі 122-мм ствольної артилерії - позиції поблизу Чермалика.

Також з мінометів калібру 82 мм бандити били поблизу Красногорівки. Окрім того, під ворожими обстрілами неодноразово опинялись позиції сил АТО в районі Павлополя, Талаківки, Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового та Мар'їнки. Там загарбники здебільшого застосовувати гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та інше піхотне озброєння.

Донецький напрямок. На даній частині фронту противник 13 разів порушував режим припинення вогню.

Обстрілявши ще вдень з танкових гармат оборонні укріплення ЗСУ поблизу Новолуганського, що на Світлодарській дузі, загарбники різко активізувались із настанням сутінок. Спершу вони здійснили щільний обстріл з мінометів калібру 120 й 82 мм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Дещо згодом окупанти зі 122-мм артилерії били по опорних пунктах ЗСУ неподалік Пісків.

Також під ворожим мінометним вогнем ввечері 14 червня опинились українські воїни, котрі тримають оборону біля Опитного та Верхньоторецького.

Окрім того, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів, проросійські бандформування відкривали вогонь в районі Майорська, Кам'янки та Невельського.

Луганський напрямок. На цьому напрямку нараховано 19 ворожих обстрілів.

Тут з мінометів, подекуди й калібру 120 мм, найманці били по позиціях сил АТО в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Щастя та Трьохізбенки. Поблизу цих населених пунктів, а також неподалік Жовтого, Новотошківського, Кримського, Троїцького та Станиці Луганської, російсько-терористичні бандформування неодноразового відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів.

Як повідомлялось, вночі, близько 23.00 години, проросійські незаконні збройні формування з напрямку тимчасово окупованої Горлівки обстріляли житлові квартали населеного пункту Суха Балка. Внаслідок прямого влучання артилерійського снаряду в житловий будинок по вулиці Молодіжній загинув 52-річний господар оселі. У штабі АТО уточнили, що найманці, ймовірно, застосували гаубичну артилерію калібру 152 мм.