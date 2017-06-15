Полиция открыла производство по факту ДТП с Барной

Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в г. Киеве.

"Следственным управлением ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что Барна получил травмы и был госпитализирован.

"Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет", - отмечает пресс-служба полиции.

Кроме того, в сообщении говорится, что нардеп находился на автомобиле "Шкода". В то же время в его электронной декларации указано, что он и его члены семьи владеют лишь "Фордом" 1987 года выпуска.

Как сообщалось, ночью 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

Украинская правда