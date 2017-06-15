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Путін так і не зрозумів, чому Захід підтримав Майдан

Четвер, 15 червня 2017, 11:25

Президент Російської Федерації Володимир Путін так і не зрозумів, чому Захід підтримав Майдан і зміну влади в Києві.

Про це він розповів в інтерв'ю режисеру Оліверу Стоуну, яке записували з липня 2015-го до лютого 2017 року, повідомляє ТАСС

Російський лідер вважає, що в 2014 році Європа і Сполучені Штати Америки "осідлали коня невдоволення" людей і "замість того, щоб з'ясовувати, що реально відбувається, вони підтримали державний переворот".

Путін сказав, що досі не розуміє, навіщо це було зроблено.

"Люди думали про те, що приєднання у будь-якій формі до стандартів Євросоюзу позбавить їх того принизливого становища, в якому вони опинилися з початку 90-х і до сьогодні... Це головний спонукальний мотив усіх подій", – вважає він.

"Ми 17 років вели переговори з Євросоюзом про умови приєднання Росії до СОТ. І раптом нам оголошують, що Україна і ЄС підписують між собою угоду про асоціацію, повністю розкриваються українські ринки", – обурився президент РФ.

"Таким чином, Євросоюз ніби заходив з усіма своїми товарами на нашу територію без будь-яких переговорів, попри досягнуті між нами принципові домовленості в ході 17-річних переговорів щодо приєднання до СОТ", – додав Путін.

Голова російської держави пояснив, що Москва на це відреагувала: "Ми запропонували провести переговори нашим європейським партнерам у тристоронньому форматі, але нам жорстко відмовили, сказавши, що "це взагалі не ваша справа".

Коментуючи втечу екс-президента України Віктора Януковича з Києва, Путін заявив, що "це версія для того, щоб виправдати підтримку держперевороту".

"Варто було йому (Януковичу) лишень виїхати в друге за величиною місто країни на внутрішньополітичний захід, озброєні люди захопили резиденцію президента", – сказав він.

"Якби в США захопили Білий дім, як би це називалося? Держпереворот чи що? Чи, думаєте, вони прийшли туди, щоб підлогу підмести?", – додав російський президент.

"Звісно, можна все перекручувати і можна обманювати мільйони людей, використовуючи монопольне право на ЗМІ, але в кінцевому підсумку я думаю, що для об'єктивного спостерігача все-таки зрозуміло, що сталося. Стався переворот", – заявив Путін.

Президент РФ розповів, що постійно контактував із тодішнім президентом США Бараком Обамою щодо ситуації з Україною після початку "кризи" в 2014 році.

"Можна сказати, що ми постійно були в контакті, телефоном", – сказав Путін.

Він визнав, що дійти згоди не вдалося: "У нас різні були оцінки... щодо причин кризи на Україні і її ходу. Діалог носить діловий характер. Діалог зацікавлений, не конфронтаційний зовсім".

Путін згадав, що лідери РФ і США зверталися один до одного "Барак і Володимир".

Олена Рощенко, УП

Теми: ПутінРосіяМайдан
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