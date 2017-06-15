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Путин так и не понял, почему Запад поддержал Майдан

Четверг, 15 июня 2017, 11:25

Президент Российской Федерации Владимир Путин так и не понял, почему Запад поддержал Майдан и смену власти в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое записывали с июля 2015-го по февраль 2017 года, сообщает ТАСС

Российский лидер считает, что в 2014 году Европа и Соединенные Штаты Америки "оседлали коня недовольства" людей и "вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот".

Путин сказал, что до сих пор не понимает, зачем это было сделано.

"Люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени… Это главный побудительный мотив всех событий", – считает он.

"Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом об условиях присоединении России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и ЕС подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки", – возмутился президент РФ.

"Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договоренности в ходе 17-летних переговоров по присоединению к ВТО", – добавил Путин.

Глава российского государства объяснил, что Москва на это отреагировала: "Мы предложили провести переговоры нашим европейским партнерам в трехстороннем формате, но нам жестко отказали, сказав, что "это вообще не ваше дело".

Комментируя побег экс-президента Виктора Януковича из Киева, Путин заявил, что "это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота".

"Стоило ему (Януковичу) только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, вооруженные люди захватили резиденцию президента", – сказал он.

"Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?", – добавил российский президент.

"Конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло. Произошел госпереворот", – заявил Путин.

Президент РФ рассказал, что постоянно контактировал с тогдашним президентом США Бараком Обамой по ситуации с Украиной после начала "кризиса" в 2014 году.

"Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону", – сказал Путин.

Он признал, что прийти к согласию не удалось: "У нас разные были оценки… по поводу причин кризиса на Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем".

Путин упомянул, что лидеры РФ и США обращаются друг к другу "Барак и Владимир".

Алена Рощенко, УП

Темы: ПутинРосcияМайдан
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