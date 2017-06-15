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Глава представництва ЄС критикує Раду за гальмування реформ

Четвер, 15 червня 2017, 11:36

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що неефективна робота Верховної Ради гальмує процес проведення українських реформ.

Про це він сказав у четвер в Києві в ході панельної дискусії VII національного експертного форуму "Точки зростання", передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив далі не рухатися через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам", вважає Мінгареллі.

Дипломат підкреслив, що в українському парламенті знаходиться багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ.

Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту.

"Але крім технічного вимірювання є ще й політична воля. І якщо немає політичної волі, оскільки в Раді є люди захищають власні інтереси, то буде складно уряду сприяти реформам в Україні", – підсумував глава представництва ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаЄСреформи
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