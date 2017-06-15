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Глава представительства ЕС критикует Раду за торможение реформ

Четверг, 15 июня 2017, 11:36

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что неэффективная работа Верховной Рады тормозит процесс проведения украинских реформ.

Об этом он сказал в четверг в Киеве в ходе панельной дискуссии VII национального экспертного форума "Точки роста", передает "Интерфакс-Украина".

"Когда мы стараемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил дальше не двигаться из-за наличия собственных интересов, и он не хочет способствовать реформам", – считает Мингарелли.

Дипломат подчеркнул, что в украинском парламенте находится много людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ.

Мингарелли также отметил, что ЕС регулярно предоставляет свои рекомендации по повышению эффективности работы украинского парламента.

"Но кроме технического измерения есть ещё и политическая воля. И если нет политической воли, поскольку в Раде есть люди защищающие собственные интересы, то будет сложно правительству способствовать реформам в Украине", – подытожил глава представительства ЕС.

Темы: Верховная РадаЕСреформы
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