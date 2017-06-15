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Путін похвалився, як санкції "включили росіянам мізки"

Четвер, 15 червня 2017, 12:33

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що РФ навіть отримала вигоду від введення Заходом антиросійських санкцій.

Про це він заявив під час прямої лінії в четвер.

"Як не дивно, є і плюси (від санкцій - ред.). У чому вони полягають? У тому, що ми змушені були включити мізки, таланти, зосередити ресурси на ключових напрямках, а не тільки користуватися нафтою і газо-доларами", - заявив Путін, відповідаючи на питання про вплив на країну зовнішніх обмежень.

За його словами, завдяки санкціям в Росії почали розвиватися деякі сфери економіки.

"Ми відновили компетенцію в радіоелектроніці, авіабудівництві, в ракетній галузі, у фармацевтиці, у важкому машинобудуванні. Я вже не кажу про сільське господарство", - підкреслив російський лідер.

Він зазначив, що Росія всю свою історію живе під санкціями і вже звикла.

"Не було б Криму, придумали б ще щось для стримування Росії", - поскаржився Путін.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПутінРосіясанкції
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