Путин похвастался, как санкции "включили россиянам мозги"

Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ даже получила выгоду от введения Западом антироссийских санкций.

Об этом он заявил во время прямой линии в четверг.

"Как ни странно, есть и плюсы (от санкций – ред.). В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газо-долларами", - заявил Путин, отвечая на вопрос о влиянии на страну внешних ограничений.

По его словам, благодаря санкциям в России начали развиваться некоторые сферы экономики.

"Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, авиастроении, в ракетной отрасли, в фармацевтике, в тяжелом машиностроении. Я уже не говорю о сельском хозяйстве", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что Россия всю свою историю живет под санкциями и уже привыкла.

"Не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь для сдерживания России", - пожаловался Путин.

Евгений Кизилов, УП