Путин похвастался, как санкции "включили россиянам мозги"
Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ даже получила выгоду от введения Западом антироссийских санкций.
Об этом он заявил во время прямой линии в четверг.
"Как ни странно, есть и плюсы (от санкций – ред.). В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газо-долларами", - заявил Путин, отвечая на вопрос о влиянии на страну внешних ограничений.
По его словам, благодаря санкциям в России начали развиваться некоторые сферы экономики.
"Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, авиастроении, в ракетной отрасли, в фармацевтике, в тяжелом машиностроении. Я уже не говорю о сельском хозяйстве", - подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что Россия всю свою историю живет под санкциями и уже привыкла.
"Не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь для сдерживания России", - пожаловался Путин.
Евгений Кизилов, УП