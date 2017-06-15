Матіос наполягає, що відкриті декларації небезпечні для прокурорів

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос переконаний, що тим, хто займається розслідуваннями важких злочинів, треба дати можливість закривати декларації про доходи.

Про це він заявив журналістам 15 червня, показав канал "112 Україна".

На уточнення, що 72 військових прокурори нібито мають закриті дані, Матіос відповів:

"Це не закриття просто (тому), що я так захотів. Це люди, які у конкретному кримінальному провадженні виконують ті чи інші функції – допити, огляди – це неможливо зробити відносно іншого, треба, щоб було кримінальне провадження. Є факти, що є загрози тим, хто розслідує, які підтверджені документально, – інших це (утаємничення даних – ред.) не стосується".

"Але я ратую до народних обранців і НАЗК: має бути технічна можливість поставити галочку закриття окремого вікна відносно окремої особи, відповідальність за закриття даних якого бере уповноважений керівник – чи то Служби безпеки, чи то військовий прокурор, чи то працівник Нацполіції", – заявив він.

"Але тільки технічну можливість (мати б). ніхто не ратує за те, щоб закривати", – наголосив головний військовий прокурор України.

На запитання, чим інформація про майновий стан заважає розслідувати справи, Матіос відповів журналістці запитанням: "У вас є молодий чоловік? Ви запитайте, чи йому буде комфортно, якщо він буде знати, що ви йдете по вулиці, всі знають, де ви проживаєте, а він в цей час…".

"Ви не декларуєте місце свого проживання. Тільки той, хто захищає країну, повинен вказати, де він проживає, де проживають його батьки, якщо він проживає з батьками", – сказав він.

"За індексом INN, індивідуальним ідентифікаційним номером, кожен у державі може увійти у більш ніж 160 реєстрів – і побачити все, що є у людини. За цими даними можна знайти навіть дитину у дитячому садку! Як і знайшли мою дочку, з якою я не живу вже 10 років", – заявив військовий прокурор.

Про замах на своїх дітей він не захотів розповідати.

"У найменш корупціогенних державах, де нульова толерантність до корупції – це скандинавські країни – всі дані правоохоронців засекречені", – додав при цьому Матіос.

Напередодні Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо закриття доступу до декларацій співробітників військової прокуратури – за позовом Центру протидії корупції, зокрема, до головного військового прокурора та Національного агентства з питань запобігання корупції.

14 квітня 2017 року, зі сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

У НАЗК пояснили, що декларації деяких посадовців військової прокуратури вилучили з реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.

У e-деклараціях інформація про місце проживання прихована як конфіденційна.

Олена Рощенко, УП