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Матіос заявив про 2 спроби замаху на нього та зазіхання на його дітей

Четвер, 15 червня 2017, 12:19

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про 2 спроби замаху на нього та претензії до його дітей.

Про це він сказав 15 червня на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"Відносно мене генеральним прокурором винесено постанову про забезпечення безпеки особи. Я не хочу, тому що дивляться мої родичі, але я вимушений сказати. Зазіхання на моїх дітей, з якими я не проживаю вже поспіль 10 років, дві спроби замаху, постійне шельмування в комерційних ЗМІ і все це тільки наслідок того, що ми арештували вже з апеляціями 16 податківців з 23, яких ми затримали", – повідомив Матіос.

Водночас прокурор пообіцяв, що "такі затримання будуть і надалі".

Як відомо, 24 травня 2017 року в 15 областях України пройшла велика антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 96 млрд гривень.

У справі було затримано 23 колишніх податківців. Кільком з них вдалося уникнути арешту за допомогою застав.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратуракорупція
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