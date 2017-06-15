Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналісти 16 країн вимагають звільнити журналіста з в'язниці Азербайджану

Четвер, 15 червня 2017, 14:03

Журналісти з 16 країн закликають владу Азербайджану звільнити журналіста Афгана Мухтарли, якого викрали в Грузії 29 травня, насильно привезли до Азербайджану, і утримують у в'язниці.

З таким зверненням журналісти звернулися 15 червня.

"Ми засуджуємо посилення війни уряду Азербайджану проти критиків, одним із проявів якої було це викрадення. Ми вважаємо, що єдина мета процесу проти Афгану Мухтарли - це спроба змусити замовкнути журналіста, який розслідував корупцію в уряді Азербайджану", -йдеться у заяві.
 
"Абсурдність звинувачень проти Мухтарли – ще один доказ репресивного характеру цієї справи: влада Азербайджану звинувачують Мухтарли в незаконному перетині кордону після того, як журналіста насильно привезли до Азербайджану", - заявляють журналісти.

 
Photos by Alfrēds Ulmanis Fotal.lv

Також вказується, що "ми стривожені тим, як неефективно і неохоче влада Грузії розслідують цю викрадення".

 
Photos by Alfrēds Ulmanis Fotal.lv

Журналісти закликають міжнародне співтовариство втрутитися і підтримати Мухтарли.

"Для західних партнерів Азербайджану і Грузії буде ганьбою проігнорувати цю обурливу атаку на свободу слова", - сказано у заяві.

 
Photos by Alfrēds Ulmanis Fotal.lv

Заяву підписали журналісти з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Великобританії, Грузії, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, США, Таджикистану, України, Естонії, Франції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІсвобода словаАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: