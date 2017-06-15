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Журналисты 16 стран требуют освободить журналиста из тюрьмы Азербайджана

Четверг, 15 июня 2017, 14:03

Журналисты из 16 стран призывают власти Азербайджана освободить журналиста Афгана Мухтарлы, которого похитили в Грузии 29 мая, насильно привезли в Азербайджан, и удерживают в тюрьме.

С таким обращением журналисты обратились 15 июня.

"Мы осуждаем усиление войны правительства Азербайджана против критиков, одним из проявлений которой было это похищение. Мы считаем, что единственная цель процесса против Афгана Мухтарлы - это попытка заставить замолчать журналиста, который расследовал коррупцию в правительстве Азербайджана", - говорится в заявлении.
 
"Абсурдность обвинений против Мухтарлы - еще одно доказательство репрессивного характера этого дела: власти Азербайджана обвиняют Мухтарлы в незаконном пересечение границы после того, как журналиста насильно привезли в Азербайджан", - заявляют журналисты.

Также указывается, что "мы встревожены тем, как неэффективно и неохотно власти Грузии расследуют это похищение".

 
Photos by Alfrēds Ulmanis Fotal.lv

Журналисты призывают международное сообщество вмешаться и поддержать Мухтарлы.

 
Photos by Alfrēds Ulmanis Fotal.lv

"Для западных партнеров Азербайджана и Грузии будет позором проигнорировать эту возмутительную атаку на свободу слова", - сказано в заявлении.

 
Photos by Alfrēds Ulmanis Fotal.lv

Заявление подписали журналисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, США, Таджикистана, Украины, Эстонии, Франции.

Украинская правда

Темы: СМИсвобода словаАзербайджан
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