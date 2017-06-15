Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура розповіла, чому почався бунт у Кременчуцькій колонії

Четвер, 15 червня 2017, 14:37

14 червня у дев’ятьох вихованців "Кременчуцької виховної колонії" виник конфлікт із працівниками дільниці карантину, діагностики і розподілу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Полтавської області.

Вказується, що дев’ятеро вихованців колонії, перебуваючи в дільниці карантину, діагностики і розподілу, почали вимагати послаблення встановленого режиму, а саме: надання їм у користування заборонених предметів.

"Після відмови працівниками адміністрації виконати вимоги, вихованці вели себе агресивно та шкодили майно в кімнатах дільниці. Окрім цього, 8 із них порізали собі руки уламками скла, кахлю і дзеркала", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що Кременчуцька місцева прокуратура внесла інформацію про даний факт у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (доведення до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) та ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого) КК України.

Водночас, Кременчуцька поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах".

Також Кременчуцькою місцевою прокуратурою проводиться перевірка дій адміністрації Кременчуцької виховної колонії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураПолтава
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: