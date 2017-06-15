Прокуратура рассказала, почему начался бунт в Кременчугской колонии

14 июня у девяти воспитанников "Кременчугской воспитательной колонии" возник конфликт с работниками участка карантина, диагностики и распределения.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Полтавской области.



Указывается, что девять воспитанников колонии, находясь в участке карантина, диагностики и распределения, потребовали ослабления установленного режима, а именно: предоставление им в пользование запрещенных предметов.



"После отказа работниками администрации выполнить требования, воспитанники вели себя агрессивно и вредили имущество в комнатах участка. Кроме этого, 8 из них порезали себе руки осколками стекла, кафеля и зеркала", - сообщает прокуратура.



Отмечается, что Кременчугская местная прокуратура внесла информацию о данном факте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (доведение до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) УК Украины.



В то же время, Кременчугская полиция зарегистрировала уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах".



Также Кременчугской местной прокуратурой проводится проверка действий администрации Кременчугской воспитательной колонии.



Украинская правда