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ГПУ: Керівництво Нацполіції Київщини вкрало зарплат на 6 мільйонів

Четвер, 15 червня 2017, 17:05

Під час обшуків у керівного складу Управління фінзабезпечення та бухобліку ГУ Нацполіції в Київській області були знайдені документи, що підтверджують факти привласнення посадовцями мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у четвер.

Вказується, що знайдені документи дозволили встановити додаткові факти привласнення державних коштів в особливо великих розмірах цими службовими особами у період з 2012 по 2016 роки, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особового складу поліції.

Згідно із повідомленням ці гроші перерахували на банківські рахунки, оформленні на підставних осіб, у тому числі "мертві душі".

"На теперішній час виявлено, що службові особи правоохоронного органу незаконно заволоділи державними коштами у сумі більше шести мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Також в ГПУ повідомили, що за скоєне кримінальне правопорушення особам, причетним до вчинення злочину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Як відомо, Генпрокуратура 14 червня провела обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінзабезпечення та бухобліку ГУ Нацполіції в Київській області, яких підозрюють у заволодінні майже мільйона гривень державних коштів.

Українська правда

Теми: поліціяпрокуратураКиївська область
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