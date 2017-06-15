ГПУ: Руководство Нацполиции Киевщины украло зарплат на 6 миллионов

Во время обысков у руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области были найдены документы, подтверждающие факты присвоения должностными лицами миллионов гривен.



Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в четверг.



Указывается, что найденные документы позволили установить дополнительные факты присвоения государственных средств в особо крупных размерах этими должностными лицами в период с 2012 по 2016 годы, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личного состава полиции.



Согласно сообщению эти деньги перечислили на банковские счета, оформление на подставных лиц, в том числе "мертвых душ".



"В настоящее время установлено, что должностные лица правоохранительных органов незаконно завладели государственными средствами в сумме более шести миллионов гривен", - говорится в сообщении.



Также в ГПУ сообщили, что за содеянное уголовное правонарушение лицам, причастным к совершению преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.



Как известно, Генпрокуратура 14 июня провела обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в завладении почти миллиона гривен государственных средств.



Украинская правда