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Пункти пропуску на кордоні з РФ готові здійснювати біометричний контроль

Четвер, 15 червня 2017, 18:40

Пункти пропуску на кордоні з Росією обладнані засобами біометричного контролю. І додаткового їх облаштування у разі введення в'їзду в Україну громадян РФ за біометричними паспортами не потрібно.

Про це повідомив начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Сергій Бідило.

"У нас всі пункти пропуску обладнані засобами біометричного контролю", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

Як повідомлялося, раніше ідею ввести в'їзд в Україну для громадян РФ за біометричними паспортами підтримали секретар РНБО Олександр Турчинов та перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Східне регіональне управління здійснює прикордонний контроль в пунктах пропуску для повітряного сполучення в Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях і морських пунктах пропуску "Маріуполь-порт", "Азовсталь", "Маріупольський СРЗ" на території Донецької області.

У зв'язку з агресією з боку РФ Східне регіональне управління не контролює 461,2 км держкордону в межах Донецької та Луганської областей.

З вересня 2014 року підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії зі Збройними силами України та Національною гвардією України здійснюють контроль лінії зіткнення в зоні проведення АТО протяжністю 415 км.

Інтерфакс-Україна

Теми: Росіяпаспорт
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