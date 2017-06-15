Пункти пропуску на кордоні з РФ готові здійснювати біометричний контроль

Пункти пропуску на кордоні з Росією обладнані засобами біометричного контролю. І додаткового їх облаштування у разі введення в'їзду в Україну громадян РФ за біометричними паспортами не потрібно.

Про це повідомив начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Сергій Бідило.



"У нас всі пункти пропуску обладнані засобами біометричного контролю", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.



Як повідомлялося, раніше ідею ввести в'їзд в Україну для громадян РФ за біометричними паспортами підтримали секретар РНБО Олександр Турчинов та перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.



Східне регіональне управління здійснює прикордонний контроль в пунктах пропуску для повітряного сполучення в Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях і морських пунктах пропуску "Маріуполь-порт", "Азовсталь", "Маріупольський СРЗ" на території Донецької області.



У зв'язку з агресією з боку РФ Східне регіональне управління не контролює 461,2 км держкордону в межах Донецької та Луганської областей.



З вересня 2014 року підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії зі Збройними силами України та Національною гвардією України здійснюють контроль лінії зіткнення в зоні проведення АТО протяжністю 415 км.

Інтерфакс-Україна