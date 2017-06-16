Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майк Пенс найняв адвоката у зв'язку з розслідуванням про зв'язки з РФ

П'ятниця, 16 червня 2017, 06:07

Віце-президент США Майк Пенс найняв адвоката, який буде відповідати на питання слідства про можливу змову між Росією і кампанією президента Дональда Трампа в 2016 році.

Про це пише The Washington Post.

Офіс Пенса підтвердив у четвер, що він найняв голову адвокатського бюро McGuireWoods LLP Річарда Каллена, щоб той допомагав йому відповідати на запити спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування про російське втручання у вибори в США.

"Віце-президент повністю зосереджений на своїх обов'язках, здійснюючи програму президента і з нетерпінням очікує якнайшвидшого завершення цього питання", - сказав у своїй заяві представник Пенса Джаррод Аген.

Помічники сказали, що віце-президент розглянув кілька кандидатів, перш ніж зупиниться на Каллені і прийняв остаточне рішення на цьому тижні. Вони відмовилися сказати, що змусило Пенса найняти зовнішнього адвоката і перенаправляти всі питання, пов'язані з розслідуванням, йому.

Раніше президент Трамп з цією ж метою найняв юриста з Нью-Йорка Марка Касовіца.

Як відомо, спецпрокурор Роберт Мюллер і комітети з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу США ведуть розслідування російського втручання в американські вибори і ймовірних зв'язків між соратниками Трампа і Кремлем.

Раніше повідомлялося, що Трамп потрапив під розслідування Мюллера. Спецпрокурор з'ясовує, чи не намагався президент впливати або протидіяти правосуддю.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: