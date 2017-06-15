Трамп став об'єктом слідства: ФБР перевіряє втручання у правосуддя

Спеціальний радник у справі про втручання Росії у вибори в США Роберт Мюллер розслідує, чи намагався президент Дональд Трамп перешкодити правосуддю.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб.

Спеціальний радник у справі про втручання Росії у вибори в США Роберт Мюллер в рамках розширення розслідування розпитує чиновників розвідувального співтовариства з метою перевірити чи не намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

П’ять осіб, які говорили на умовах анонімності повідомили, що Мюллер вже на цьому тижні планує допитати директора національної розвідки Деніела Коутса, главу АНБ Майка Роджерса і його колишнього заступника Річарада Леджета, які погодилися свідчити. Скільки ще свідків допитувало ФБР залишається таємницею.

У заяві АНБ з цього приводу наголошується, що агентство буде "в повній мірі співпрацювати зі спеціальним радником", але від подальших коментарів відмовились. Офіс директора національної розвідки також відмовився від коментарів.

В Білому домі рекомендують всі запитання про розслідування скеровувати до особистого адвоката Трампа.

Як пише видання, цей крок Мюллера є поворотним моментом у розслідуванні ФБР, що триває вже майже рік і зосереджене на втручанні Росії у президентські вибори в США і ймовірній координації між соратниками Трампа і Кремлем. Повідомляється також, що слідчі шукають докази ймовірних фінансових злочинів соратників президента.

Раніше звільнений Трампом екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент просив його публічно оголосити, що він (Трамп) не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності. За словами Комі, президент також просив його припинити розслідування стосовно свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.