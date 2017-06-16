Минулої доби в зоні АТО загинув один боєць ЗСУ
Підтримувані Росією озброєні бандформування на сході України 50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту, один український воїн загинув.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Із зафіксованих 50 обстрілів 9 було здійснено із забороненого Мінськими угодами озброєння. Крім того окупанти двічі обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів.
Приморський напрямок. Тут 15 червня відбулось найбільше фактів порушення противником режиму припинення вогню - 24.
Зранку проросійські озброєні банди з реактивних артилерійських систем обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Незважаючи на чималі пошкодження декількох будинків, ніхто з цивільних не постраждав.
Впродовж дня на цій ділянці фронту бойовики били зі 120-мм мінометів в районі Мар'їнки, Павлополя, Широкиного та Водяного. Поблизу Красногорівки й Талаківки бандити застосовували міномети калібру 82 мм.
Окрім того, ціла низка збройних провокацій окупантами була здійснена поблизу Гнутового, Лебединського, Чермалика та Новомихайлівки. Там бойовики неодноразово відкривали вогонь різної інтенсивності з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Донецький напрямок. Тут підрозділи російсько-терористичних військ здійснили 13 обстрілів оборонних укріплень сил АТО.
Спершу загарбники з передмістя тимчасово окупованої Горлівки обстріляли з артилерії калібру 122 мм позицій ЗСУ поблизу селища Південне. В той самий час загарбники інтенсивно обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Кам'янки з танків та мінометів калібру 120 мм.
Вже під вечір з таких же мінометів злочинці вели вогонь з напрямку Донецького аеропорту по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Пісків. Ввечері найбільш напруженою ситуацію була у південному та північно-східному передмісті Авдіївки, де терористи били по опорних пунктах сил АТО з 82-мм мінометів та наявного у них піхотного озброєння.
Луганський напрямок. На даній ділянці лінії зіткнення вчора також було зафіксовано 13 ворожих збройних провокацій, більшість з яких вже після 18.00 години.
Зокрема, пізно ввечері бойовики випустили декілька мін калібру 120 мм по позиціях ЗСУ поблизу Катеринівки. Там же, а також в районі Щастя та Кримського бандити били з 82-мм мінометів.
У штабі АТО зазначили, що обстрілюючи з мінометів Щастя, бойовики випустили три міни безпосередньо по одному з житлових масивів цього населеного пункту. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.
Окрім того, на цьому напрямку з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї кремлівські найманці відкривали вогонь по воїнах сил АТО в районі Новозванівки, Малинового, Донця, Валуйського, Новолександрівки, Станиці Луганської та Попасної.