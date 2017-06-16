За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один боец ​​ВСУ

Поддерживаемые Россией вооруженные бандформирования на востоке Украины 50 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины вдоль всей линии фронта, один украинский воин погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из зафиксированных 50 обстрелов 9 было осуществлено из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Кроме того оккупанты дважды обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

Приморское направление. Здесь 15 июня состоялось больше всего фактов нарушения противником режима прекращения огня - 24.

Утром пророссийские вооруженные банды из реактивных артиллерийских систем обстреляли жилые кварталы Марьинки. Несмотря на немалые повреждения нескольких домов, никто из гражданских не пострадал.

В течение дня на этом участке фронта боевики били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкиного и Водяного. Вблизи Красногоровки и Талаковки бандиты применяли минометы калибра 82 мм.

Кроме того, целый ряд вооруженных провокаций оккупантами был осуществлен ​​вблизи Гнутового, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там боевики неоднократно открывали огонь различной интенсивности из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Здесь подразделения российско-террористических войск осуществили 13 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО.

Сначала захватчики из пригорода временно оккупированной Горловки обстреляли из артиллерии калибра 122 мм позиций ВСУ вблизи поселка Южное. В то же время захватчики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм.

Уже под вечер из таких же минометов преступники вели огонь с направления Донецкого аэропорта по украинским воинам, которые держат оборону возле Песков. Вечером самой напряженной ситуация была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где террористы били по опорным пунктам сил АТО из 82-мм минометов и имеющегося у них пехотного вооружения.

Луганское направление. На данном участке линии соприкосновения вчера также было зафиксировано 13 вражеских вооруженных провокаций, большинство из которых уже после 18.00.

В частности, поздно вечером боевики выпустили несколько мин калибра 120 мм по позициям ВСУ вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского бандиты били из 82-мм минометов.

В штабе АТО отметили, что обстреливая из минометов Счастье, боевики выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных разрушений уточняется.

Кроме того, на этом направлении из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия кремлевские наемники открывали огонь по воинам сил АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новолександровки, Станицы Луганской и Попасной.