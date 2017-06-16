Прокурор: Ми не будемо клопотати про заочний суд, якщо Янукович приїде

Державне обвинувачення не буде клопотати про розгляд спеціального судового засідання щодо екс-президента Віктора Януковича лише в разі, якщо він приїде до суду 26 червня.

Про це після судового засідання у п'ятницю заявив прокурор Руслан Кравченко.

"Хочу сказати, що з повагою ставимося до захисту, але сьогодні не було відмовлено нам щодо спеціального судового провадження, це клопотання буде розглядатися наступного судового засідання", - сказав прокурор.

Також Кравченко зазначив, що питаня відео-зв'язку Януковича в суді залежить від самого Януковича, якому надали три варіанти підключення.

"Януковичу були надані можливості виходу по відео-зв'язку, але ними він не скористався. Це через скайп, а також через спеціальну програму суду, яка надавалася для встановлення на його комп'ютер", - зазначив він.

"Клопотання про призначення спеціального судового провадження було подано. Лише Якщо Віктор Янукович приїде до судого зали, сторона захисту не буде клопотати про заочний суд", - додав він.

Як відомо, у п'ятницю, 16 червня, Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

Роман Кравець, УП