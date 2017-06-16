Суд вирішив почати розгляд справи Януковича по суті

Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко на підготовчому засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича 16 червня.

"Керуючись КПК, призначити судовий розгляд стосовно Януковича у відкритому судовому засіданні на 10 годину 26 червня", - сказав суддя.

Водночас Дев’ятко наголосив, що питання про розгляд справи у заочному судовому засіданні не вирішується на стадії підготовчого судового засідання.

Натомість клопотання про заочний суд над Януковичем можна буде вирішити на етапі розгляду справи по суті.

"Судовий розгляд мають проводити три слідчі судді. Ухвала не підлягає оскарженню. Маємо роз’яснити, що наразі відсутні підстави для спеціального судового засідання, в наступному судовому засіданні можна буде вирішувати це питання", - додав суддя.

Суд визначив графік розгляду справи Януковича про держзраду на літо: 26 червня і 29 червня, 6-го, 12-го і 13-го липня, 3-го, 10-го, 17-го, 23-го та 31-го серпня. Планується, що засідання триватимуть із 10:00 до 17:00 (із перервою з 13:00 до 14:00).

Як відомо, захист Віктора Януковича раніше заявляв, що суд має повернути прокурору звинувачення екс-президента у державній зраді, а проводити спеціальний (заочний) розгляд справи недоречно.

Підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

27 січня 2017 року ГПУ вручила захисникам Януковича і надіслала на всі відомі адреси його нову підозру, додавши новий епізод.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП