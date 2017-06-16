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П'ять днів безвізу: до ЄС не пустили 16 українців

П'ятниця, 16 червня 2017, 13:07

За перші кілька днів безвізового режиму між ЄС та Україною у перетині кордону відмовлено 16 громадянам України, переважно через порушення міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування.

Про це йдеться у нових даних Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що станом на 6 годину 16 червня від початку дії безвізового режиму поїздок кордон з країнами ЄС перетнули майже 315 тисяч громадян України.

Під час подорожі 63 тисячі українців використовували біометричні паспорти. З них 8690 українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт.

При цьому 1950 громадян, а це 22%, слідували за кордон авіаційним транспортом. Решта користувалися залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею.

За даними Держприкордонслужби, з початку впровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 16 громадянам України, переважно через порушення міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування.

Раніше повідомлялося, що польські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізу.

Європейська правда

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Теми: безвіз
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