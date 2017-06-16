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Пять дней безвиза: в ЕС не пустили 16 украинцев

Пятница, 16 июня 2017, 13:07

За первые несколько дней безвизового режима между ЕС и Украиной в пересечении границы отказано 16 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания.

Об этом говорится в новых данных Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что по состоянию на 6 часов 16 июня от начала действия безвизового режима поездок границу со странами ЕС пересекли почти 315 тысяч граждан Украины.

Во время путешествия 63 тысячи украинцев использовали биометрические паспорта. Из них 8,690 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

При этом 1950 граждан, а это 22%, следовали за границу авиационным транспортом. Остальные пользовались железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей.

По данным Госпогранслужбы, с начала внедрения безвизовых в пересечении границы отказано 16 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания.

Ранее сообщалось, что польские таможенники в поезде Киев-Перемышль обнаружили женщину, которая пыталась провезти в Польшу 8-летнего сына без биометрического паспорта, поместив его в чемодан.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

Европейская правда

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Темы: безвиз
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