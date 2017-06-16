У п'ятницю в зоні АТО загинув український військовий – штаб

Від початку доби в зоні проведення АТО на Донбасі загинув один українській військовий.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається складно, проте контрольованою українськими захисниками. З початку доби бойовики проросійських незаконних збройних формувань 18 разів відкривали вогонь по наших підрозділах", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що найчастіше бойовики порушували режим припинення вогню на Приморському напрямку.

На Донецькому напрямку, згідно із інформацією штабу, найнапруженішою точкою залишається південне передмістя Авдіївки.

"Тут окупанти одразу по обіді вели вогонь по позиціях сил АТО з танків, дещо згодом - зі 120-мм мінометів. Біля Кам'янки противник застосовував проти українських воїнів великокаліберні кулемети. А з околиць тимчасово окупованого Донецька найманці, використовуючи гранатомети різних модифікацій, вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Пісків", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано найменше ворожих збройних провокацій, повідомили в штабі.

Українська правда