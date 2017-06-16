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В пятницу в зоне АТО погиб украинский военный – штаб

Пятница, 16 июня 2017, 18:55

С начала суток в зоне проведения АТО в Донбассе погиб один украинский военный.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, однако контролируемой украинскими защитниками. С начала суток боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по нашим подразделениям", - говорится в сообщении.

Указывается, что чаще всего боевики нарушали режим прекращения огня на Приморском направлении.

На Донецком направлении, по информации штаба, самой напряженной точкой остается южный пригород Авдеевки.

"Здесь оккупанты сразу после обеда вели огонь по позициям сил АТО из танков, несколько позже - с 120-мм минометов. У Каменки противник применял против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы. А из окрестностей временно оккупированного Донецка наемники, используя гранатометы различных модификаций, вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Песков", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано меньше всего вражеских вооруженных провокаций, сообщили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассвойна
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