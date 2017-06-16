Порошенко доручив підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів восени збільшити розмір пенсій та скасувати їх оподаткування.

Відповідне доручення Порошенко зробив на Нацраді реформ, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook .

"Президент на Нацраді реформ доручив уряду вже восени підняти пенсії, скасувати оподаткування пенсій і всі обмеження для пенсіонерів, які працюють", - написав він.

"Підвищення мінімальної пенсії відбудеться цього року, і я думаю, що можна розглянути можливість перенести це з грудня на листопад або навіть й на жовтень", - сказав президент.

"Окреме питання – обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. Я наголошую на тому, що на сьогоднішній день ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. І не треба їх вичавлювати з робочих місць. Думаю, що невиправданим є обмеження пенсій працюючим пенсіонерам і оподаткування пенсій", - додав він.

Також президент заявив, що вже цього року можна зробити осучаснення пенсій.

Раніше Міністерство соціальної політики презентувало нову формулу розрахунку пенсій.

Рекомендуємо почитати: "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана

Економічна правда