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Сущенку призначили психіатричну експертизу

П'ятниця, 16 червня 2017, 19:50

Незаконно утримуваному в Росії українському журналісту Роману Сущенку призначили психіатричну експертизу.

Про це повідомив захисник політв'язня Марк Фейгін.

"Сьогодні моєму підзахисному Роману Сущенку призначили психолого-психіатричну експертизу. Вона відбудеться мабуть вже в липні", - написав він на Facebook.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: політв'язніРосіяЗМІ
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