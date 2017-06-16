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Сущенко назначили психиатрическую экспертизу

Пятница, 16 июня 2017, 19:50

Незаконно удерживаемому в России украинскому журналисту Роману Сущенко назначили психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил защитник политзаключенного Марк Фейгин.

"Сегодня моему подзащитному Роману Сущенко назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Она состоится видимо уже в июле", - написал он в Facebook.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Украинская правда

Темы: политзаключенныеРосcияСМИ
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