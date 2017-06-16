Луценко: На Волині вилучили $90 тисяч "чорної каси" митниці

Під час обшуку у приміщенні одного із СПД на Волині, а також у житлі його керівника, правоохоронці знайшли та вилучили "чорну касу" митниці.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Сума знайдених грошей становить 90 тисяч доларів США та 290 тисяч гривень.

Окрім того, за даними Луценка, вилучено документи, які засвідчують незаконне походження указаних коштів, отриманих врезультаті контрабандного переміщення транспорту і товарів, 11 тон необлікованого спирту, лінію із несанкціонованого виробництва підакцизних товарів, значну кількість необлікованоі деревини.

Українська правда