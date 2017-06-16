Луценко: На Волыни изъяли $90 тысяч "черной кассы" таможни

Во время обыска в помещении одного из СПД на Волыни, а также в жилье его руководителя, правоохранители нашли и изъяли "черную кассу" таможни.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Сумма найденных денег составляет 90 000 долларов США и 290 000 гривен.

Кроме того, по данным Луценко, изъяты документы, подтверждающие незаконное происхождение указанных средств, полученных в результате контрабандного перемещения транспорта и товаров, 11 тонн неучтенного спирта, линию несанкционировано произведенных подакцизных товаров, значительное количество неучтенной древесины.

Украинская правда