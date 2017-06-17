Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападника на голову ТВК у Коцюбинському відправили під домашній арешт

Субота, 17 червня 2017, 00:32

Зловмиснику, який напав на голову ТВК у селищі Коцюбинське, присудили домашній арешт.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

"Його відпустили додому. Нас навіть не повідомили, коли буде суд, хоча навіть вчора ми з своєї ініціативи ходили до прокуратури області , давали свідчення й пропонували підтримку й всебічне сприяння. Це справа, яку взяв під контроль Генпрокурор Юрій Луценко. Як могло таке статися, що про те, коли буде суд не знала ні громада, де люди вже бояться ходити по вулиці, ні ЗМІ, які на загальнонаціональному рівні висвітлювали події, що сталися у селищі, ні навіть потерпіла Людмила Демченко, на яку напали"- зазначила селищна голова Ольга М атюшіна.

При цьому нардеп Ольга Червакова повідомила, що у нападника з'явився приватний адвокат. Вона зазначила, що раніше нападник зізнався, що у нього є значні борги, тому активісти припускають, що йому допоміг організатор злочину, щоб правоохоронці на нього не вийшли.

Як відомо, вранці 14 червня у селищі Коцюбинське молодий чоловік на замовлення побив голову ТВК селища Людмилу Демченко.

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: