Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Напавшего на председателя ТИК в Коцюбинском отправили под домашний арест

Суббота, 17 июня 2017, 00:32

Злоумышленнику, который напал на председателя ТИК в поселке Коцюбинское, присудили домашний арест.

Об этом сообщает "Громада Приірпіння".

"Его отпустили домой. Нам даже не сообщили, когда будет суд, хотя даже вчера мы по своей инициативе ходили в прокуратуру области, давали показания и предлагали поддержку и всестороннее содействие. Это дело, которое взял под контроль генпрокурор Юрий Луценко. Как могло такое случиться, что о том, когда будет суд, не знало ни общество, где люди уже боятся ходить по улице, ни СМИ, которые на общенациональном уровне освещали события, произошедшие в поселке, ни даже потерпевшая Людмила Демченко, на которую напали?"- отметила поселковый голова Ольга Матюшина.

При этом нардеп Ольга Червакова сообщила, что у нападавшего появился частный адвокат. Она отметила, что ранее нападавший признался, что у него имеются значительные долги, поэтому активисты предполагают, что ему помог организатор преступления, чтобы правоохранители на него не вышли.

Как известно, утром 14 июня в поселке Коцюбинское молодой человек по заказу избил председателя ТИК поселка Людмилу Демченко.

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
суд
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Последние новости
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Все новости...
Реклама: