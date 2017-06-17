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На Донбасі затримали радіолюбителя, який передавав дані про ЗСУ бойовикам

Субота, 17 червня 2017, 02:14

Мешканець населеного пункту Володимирівка під Волновахою передавав дані про пересування і дислокацію ЗСУ бойовикам в окупований Донецьк.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"65-річний чоловік багато років захоплюється різноманітною радіоапаратурою та має досить непогані знання у вказаній сфері. Пенсіонер збирав дані про місця дислокації техніки українських військових та напрямки їх пересування і використовуючи однакову частоту радіоефіру із бойовиками, передавав їм всю інформацію", - йдеться в повідомленні.

У будинку зловмисника проведено обшук, були вилучені речові докази. Чоловік своєї провини не заперечує.

Також, в Новотроїцькому правоохоронці затримали 18-річного мешканця Житомирської області, який приїхав для збору інформації про місцезнаходження позицій ЗСУ. Хлопець був помічений під час того, як він перебував на териконі і стежив за обстановкою. Встановлено, що він зайнявся шпигунством через гроші, які заборгував своєму товаришеві - бойовику з Макіївки.

Коли "розвідника" затримали правоохоронці, він зізнався, що його товариш пообіцяв пробачити борг, якщо той знайде цінну інформацію для армії "ДНР".

Зараз за двома фактами порушено кримінальні провадження у ч.1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теми: поліціяЗбройні сили
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