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На Донбассе задержали радиолюбителя, передававшего данные о ВСУ боевикам

Суббота, 17 июня 2017, 02:14

Житель населенного пункта Владимировка под Волновахой передавал данные о передвижении и дислокации ВСУ боевикам в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"65-летний мужчина много лет увлекается разнообразной радиоаппаратурой и имеет довольно неплохие знания в указанной сфере. Пенсионер собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направления их передвижения, и, используя одинаковую частоту радиоэфира с боевиками, передавал им всю информацию", - говорится в сообщении.

В доме злоумышленника проведен обыск, были изъяты вещественные доказательства. Мужчина своей вины не отрицает.

Также, в Новотроицком правоохранители задержали 18-летнего жителя Житомирской области, который приехал для сбора информации о местонахождении позиций ВСУ. Парень был замечен во время того, как он находился на терриконе и следил за обстановкой. Установлено, что он занялся шпионажем из-за денег, которые задолжал своему товарищу - боевику из Макеевки.

Когда "разведчика" задержали правоохранители, он признался, что его товарищ пообещал простить долг, если тот найдет ценную информацию для армии "ДНР".

Сейчас по двум фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Темы: полицияВооруженные силы
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