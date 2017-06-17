Трамп скасував домовленості Обами щодо Куби

Президент США Дональд Трамп посилив політику щодо Куби.

Про це він заявив в п'ятницю в ході виступу в Маямі.

"Я скасовую повністю одностороннюю угоду попередньої адміністрації з Кубою", - сказав Трамп.

За його словами, ембарго щодо цієї країни буде збережено, туризм з США на Кубу буде заборонений. При цьому круїзи американських компаній з заходом на Кубу збережуться, але і в цій сфері буде більше обмежень.

За словами Трампа, він, відповідно до передвиборчих обіцянок, починає нову політику щодо Куби.

"Ми не будемо скасовувати санкції проти кубинського режиму, поки не буде звільнено всіх політичних в'язнів, поки не будуть поважатися свободи зборів і висловлювання думок, поки не будуть узаконені всі політичні партії, і не будуть заплановані вільні вибори за участю міжнародних спостерігачів", - сказав президент США.

Він також пообіцяв обмежити фінансові потоки з США на Кубу, які, на думку Трампа, йдуть на посилення військових, розвідки і служб безпеки цієї країни. Президент заявив також про бажання, щоб інвестиції з США прямували безпосередньо населенню країни для розвитку підприємництва і для поліпшення умов життя населення.

При цьому Трамп висловив намір укласти більш ефективну угоду між Вашингтоном і Гаваною.

"Наша політика полягає в тому, щоб домогтися кращої угоди для кубинського народу і для США", - додав він.

Він зазначив, що посольство США на Кубі продовжить роботу.

Президент США Барак Обама в 2015 році ініціював політику потепління відносин з Кубою.

В рамках потепління відносин між США і Кубою були відновлені дипломатичні відносини, а також в березні 2016 року відбувся історичний візит Обами в Гавану. Проте, весь цей час, незважаючи на особисту позицію Обами, а також на заклики ООН зняти економічне ембарго з Куби, велика частина обмежувальних заходів щодо Гавани зберігалася.

Інтерфакс-Україна